الرافدين : منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين يوم الأحد عن منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة.

وأشار البيان منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية ، داعيا زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض.