الرافدين : منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين يوم الأحد عن منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم، ان مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل الى 10 سنوات و بفائدة 5 بالمئة.

وأشار البيان منح القرض يكون بدفعة واحدة لغرض الترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية ، داعيا زبائن المصرف الى مراجعة فروعه كافة في بغداد والمحافظات للاطلاع على الضوابط والتعليمات والتقديم على القرض.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الرافدين : منح 50 مليون دينار للموظفين والمواطنين لترميم وتأهيل او بناء الدور السكنية

اخر الاخبار

تسريبات تكشف عن تصميم نظام التشغيل Wear OS 3 من شركة جوجل

اخبار العراق

صحة نينوى تتمكن من إعمار 17 مؤسسة صحية في المحافظة

اخبار العراق

لضمان نجاح الطاقة الشمسية.. البيئة تطالب باستيراد أجهزة منزلية قلية الاستهلاك

اخر الاخبار

تقارير : بايدن ينوي فرض ضريبة جديدة مقدارها 20٪ على أصحاب المليارات

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من منتصف الأسبوع الحالي

اخر الاخبار

دراسة الجديدة : مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كوفيد-19بنسبة 29٪

اخر الاخبار

دراسة الجديدة : مركب نباتي يمكن أن يقلل من خطر إصابة الرئة من كوفيد-19بنسبة 29٪

اخر الاخبار

إحباط محاولة لاغتيال وزير داخلية تونس

اخر الاخبار

خريطة أبرز مسلسلات رمضان 2022.. تعرف عليها

اخر الاخبار

مستويات النمو الاقتصادي

اخر الاخبار

العلاقات الإنسانية وقوانين البناء الاجتماعي

اخر الاخبار

أبرز 20 مسلسل ومواعيد وقنوات عرضهم برمضان 2022

اخر الاخبار

انتحار طبيب سوري بطلق ناري من مسدس حربي

اخر الاخبار

أطعمة تخلصك من الغازات

اخر الاخبار

شاهد تحطم طائرة هليكوبتر فى تكساس الأميركية

اخبار العراق

اعتقال 50 مطلوبا للقضاء في كربلاء