الرافدين : فتح 5247 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع

المستقلة/- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، حصيلة الحسابات المفتوحة لايداع اموال المواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال شهر أيلول الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،”بلغت الحسابات المفتوحة لايداع اموال المواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات، 5247 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع”.

وفي التفاصيل بين المكتب، أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى في أيلول الماضي وصلت إلى 2704 حسابات جارية بالدينار والدولار، في حين بلغت حسابات التوفيرالمفتوحة للمواطنين 2256 حساباً بالدينار والدولار بالإضافة إلى عدد حسابات الودائع التي بلغت 287 وديعة”.

واشار إلى ان “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.