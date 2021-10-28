المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، فتح آلاف الحسابات للمواطنين عبر فروعه في بغداد والمحافظات.

وذكر المصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الخميس، أنّ “عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات أخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال أيلول الماضي بلغت 4502 للتوفير والجاري بالدينار والدولار”.

وأوضح البيان، أنّ “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات أخرى وصلت إلى 1060 حساباً جارياً بالدينار والدولار، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين 3442 حساباً بالدينار والدولار”.

وتابع البيان، أنّ “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين بالدينار والدولار الراغبين في إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت. وبإمكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.