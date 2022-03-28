الرافدين : فائدة قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تصل الى 5 بالمئة

المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، ان فائدة قروض ١٥٠ مليون لذوي المهن الصحية تصل الى ٥ بالمئة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “قروض 150 مليون لذوي المهن الصحية تشمل ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات – اصحاب المذاخر الطبية – الكيميائيين – والتقنيات الطبية – المتقاعدين من اصحاب المهن المذكورة )”.

وأضاف البيان، أن “التقديم على القرض عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.