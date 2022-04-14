الرافدين : عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي

المستقلة /- احصى مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي.

وذكر المصرف في بيان تلقت المستقلة، أن “عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 5834 حساب توفير وجاري بالدينار العراقي والدولار وحسابات الودائع”، مبيناً أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها في اذار الماضي وصلت الى 569 حسابا جاريا بالدينار والدولار، في حين بلغت حسابات التوفير 4727 حسابا بالدينار والدولار، بالاضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 538 وديعة”٠

وأضاف البيان أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

عمار الحكيم يوجه رسالة لشركاء العملية السياسية من أجل التمسك بالمسار الديمقراطي

اخبار مصر

قناة “MBC مصر” تنفي انباء فسخ عقد النجم رامز جلال

اخر الاخبار

انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

صحيفة : موجة كبيرة من الشباب السوري هاجرت إلى الإمارات خلال الأشهر الأخيرة

اخر الاخبار

الرافدين : عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي

اخبار العراق

عقوبات تنتظر المحطات الاهلية المخالفة.. النفط تؤكد عدم وجود أزمة في الوقود

اخبار العراق

العراق يستثمر بالسندات الامريكية مبلغ 23 مليارا و425 مليونا دولار

اخبار العراق

العراق يستثمر بالسندات الامريكية مبلغ 23 مليارا و425 مليونا دولار

اخر الاخبار

آينتراخت فرانكفورت ضيفاً ثقيلاً امام نظيره برشلونة فى ربع نهائي الدورى الأوروبى

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

تفاصيل وضع كاظم الساهر الصحي

اخر الاخبار

تركيا ترفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية

اخبار مصر

مصر : اندلاع حريق هائل في القاهرة

اخر الاخبار

مانشستر سيتي يتأهل لنصف نهائي الأبطال بعد معركة كروية أمام أتليتكو مدريد

اخر الاخبار

بين اوكرانيا والاونروا.. أي تمييز للدول المانحة!

اخبار مصر

النجم صلاح عبدالله يخوض تجربة التقديم التلفزيوني

اخر الاخبار

  الاختيار 