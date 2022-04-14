الرافدين : عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي

المستقلة /- احصى مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى خلال اذار الماضي.

وذكر المصرف في بيان تلقت المستقلة، أن “عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين وفئات اخرى في فروعه ببغداد والمحافظات خلال اذار الماضي بلغت 5834 حساب توفير وجاري بالدينار العراقي والدولار وحسابات الودائع”، مبيناً أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها في اذار الماضي وصلت الى 569 حسابا جاريا بالدينار والدولار، في حين بلغت حسابات التوفير 4727 حسابا بالدينار والدولار، بالاضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت 538 وديعة”٠

وأضاف البيان أن “المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها”.