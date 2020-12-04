الرافدين : صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة

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أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، (4 كانون الاول 2020)، إن “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في فروعه المنتشرة”.
وأشار، إلى أن “العديد من أصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الأخرى على سحب رواتبهم قدموا إلى بعض فروعنا لاستلام أموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين”.

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