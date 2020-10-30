الرافدين : شمول منتسبي الدفاع بالسلف والخدمات المصرفية

اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مستمرة بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين

المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، شمول منتسبي وزارة الدفاع الموطنة رواتبهم على المصرف بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى من حاملي بطاقة الماستر كارد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المصرف قوله تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية فإنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف”.

وأشار المصرف إلى أن “الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديداً”