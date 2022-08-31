الرافدين : المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته

المستقلة /- أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توضيحاً بخصوص التقديم على سلف المتقاعدين في فروعه ببغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة، أن “المتقاعد له حرية اختيار الفرع للتقديم على السلفة ضمن محافظته”، مشيراً الى أنه “على المتقاعد مراجعة اي فرع للتقديم على السلفة في نفس المحافظة التي يسكن فيها بغض النظر عن كون الفرع ماسكا لاولياته والمعلومات الخاصة به او غير ماسك”.

واضاف البيان أن “مبلغ السلفة يبدأ من 5 ملايين دينا وحتى 25 مليون دينار”.

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