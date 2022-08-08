الرابطة  العربية للقانون الدولي تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بشان العدوان على غزة

المستقلة/- أدانت الرابطة العربية للقانون الدولي العدوان “الإسرائيلي” على غزة والذي أودى بحياة نحو 50 شهيدا وأكثر من 350 جريحا من المدنيين الأبرياء.

وناشد الأمين العام للرابطة المفكر والاكاديمي العراقي عبد الحسين شعبان في اتصال بـ(المستقلة) المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لوقف العدوان واستخدام جميع الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون الدولي لمعاقبة “إسرائيل”.

وقال شعبان وهو احد دعاة اللّاعنف في العالم العربي: أن هذا العدوان السافر هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولاسيّما للسلم والأمن الدوليين، وهو تأكيد جديد على أن إسرائيل هي بؤرة للحرب والعدوان منذ تأسيسها ولحدّ اليوم، حيث تقوم بمحاصرة غزة منذ العام 2007، كما أنها متهمة بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ، خلال عدوانها المتكرر في نهاية العام 2008، وبداية العام 2009 والعام 2012 والعام 2014 وسلسلة أعمال عدوانية آخرها العدوان الحالي 2022.

وطالب شعبان باسم الرابطة العربية للقانون الدولي، وباسم آلاف الحقوقيين العرب، وحقوقيي البحر المتوسط، المجتمع الدولي بتمكين الشعب العربي الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وعلى ارض وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للحياة، وتعويضه عمّا لحقه من غبن وأضرار خلال الـ100 عام التي تسبّبت في مأساته منذ إقرار عصبة الأمم انتداب بريطانيا على فلسطين (1922).

وفي سؤال لـ(المستقلة) عن توجه الرابطة للقيام بفعاليات لنصرة الشعب الفلسطيني، قال شعبان إننا نعمل مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية لإعلاء شأن التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وإدانة إسرائيل وعزلها في المحافل الحقوقية والأكاديمية وفي إطارات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

كما أشار الى أن الرابطة سبق لها وأن وجهت رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش .

جدير بالذكر أن الرابطة العربية للقانون الدولي الإنساني تضم نخبة متميزة من رجال الفكر الحقوقيين ، وأسسّت قبل عامين ونيّف وتنوي عقد مؤتمرها نهاية العام الجاري.