الرئيس اللبناني يوجه دعوة عاجلة بشأن اللاجئين السوريين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أمام وفد من ”المؤتمر القومي الإسلامي“، إلى العمل على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، عن عون قوله، إنه ”من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادتهم إلى قراهم في سوريا التي باتت آمنة“.

ويعيش في لبنان، بحسب السلطات اللبنانية، نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وهو ما يمثل تقريبا 25% من عدد سكان لبنان، بينما تتحدث مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لديها.