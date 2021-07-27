الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة

المستقلة /- اعتبر رئيس جمهورية العراق برهم صالح، أن ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، مهمة؛ لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.

ونقلت قناة “السومرية نيوز”العراقية ـ الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس صالح، في تغريدة على “تويتر”، قوله: إن “نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند إلى مرجعية الدولة”.

وأضاف أن “مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل”.

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من ديسمبر عام 2021.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

رئاسة الجمهورية تحذر من توجه بعض الاطراف السياسية لتأجيل الانتخابات

الاخبار

تفاصيل مكالمة قيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي

اخر الاخبار

من ثاني أعلى قمة في العالم.. وفاة متسلق جبال شهير

اخر الاخبار

اتفاق تاريخي بين الكوريتين بشأن روابط الاتصال

اخر الاخبار

الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي مع أمريكا مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة

اخر الاخبار

الحلبوسي: العراق نجح دبلوماسيا وسياسيا بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع أمريكا

اخر الاخبار

أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

اخر الاخبار

أمور يجب تركها عند الاقبال على الزواج

اخر الاخبار

إعلان 3 ولايات تركية مناطق كوارث بسبب السيول

اخر الاخبار

ماذا جاء بتدوينات جو بايدن المخفية

اخر الاخبار

بايدن : بعض إصابات كورونا قد تصنف كإعاقة

اخر الاخبار

بيتكوين تقفز فوق 40 ألف دولار

اخر الاخبار

شاهد.. فتاة تتهم اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش

اخر الاخبار

حقيقة توجيه بلقيس رسالة إلى طليقها من خلال أغنيتها “انتهى”

اخر الاخبار

شاهد.. رد فعل منشد بحريني عندما طلبت منه سيدة الزواج على الهواء

الاخبار

ريما الرحباني تفجر مفاجأة بشأن عائلتها

اخر الاخبار

سبب نقل الفنانة دلال عبد العزيز إلى مستشفى حكومي