الرئيس العراقي يدعو لمشاركة كبيرة في انتخابات البرلمان غدا

المستقلة /- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية لأنها ستحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتفرض إرادته.

وقال صالح، في خطاب متلفز، إن “انتخابات يوم غد الأحد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث، وهي انتخابات مفصلية ومصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرف دقيق ولحظة وطنية فارغة”.

وأكد أن هذه الانتخابات تعد “فرصة لبناء دولة قادرة ومقدرة لتصحيح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد”.

بدوره، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في خطاب متلفز “إننا أمام فرصة تاريخية كبيرة يجب ألا تضيع، لانتخاب مجلس النواب من شخصيات ذات كفاءة وطنية، لا تشوبها شوائب الفساد، وتتحمل مسؤولية الإصلاح الشامل خلال المرحلة المقبلة”.

وبحسب اللمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت يبلغ 24 مليوناً و907 آلاف و679 ناخبا في جميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان.