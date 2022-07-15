الرئيس التونسي يكرم الرياضية أنس جابر بـ”وسام الاستحقاق”

الرئيس التونسي مع انس جابر

المستقلة/- كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء “تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

واضاف البيان: “كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

واصبحت أنس جابر، الملقبة في تونس بـ”وزيرة السعادة”، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

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