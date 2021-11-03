الرئيس الامريكي يحمل منظمة اوبك ارتفاع اسعار النفط والبنزين

المستقلة /- ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، باللوم في قفزة أسعار النفط والبنزين على رفض دول “أوبك” ضخ المزيد من الخام.

وخلال كلمته في قمة المناخ بغلاسكو في إسكتلندا، أرجع بايدن أيضا ارتفاع التضخم إلى تباطؤ في سلاسل الإمداد إثر أزمة فيروس كورونا.

وقفزت أسعار برنت أكثر من 60 بالمئة منذ بداية 2021 وسجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 86.70 دولار الأسبوع الماضي مع تعافي الطلب العالمي وتحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ببطء في إنهاء تخفيفات إنتاجية قياسية.

وتضغط الدول المستهلكة على “أوبك+” لعمل المزيد لتهدئة السوق، لكن من المتوقع أن يتمسك التحالف في اجتماعه يوم الخميس بخطته لزيادة شهرية تدريجية في الإنتاج قدرها 400 ألف برميل يوميا

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