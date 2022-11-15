الرئيس الامريكي يتوقع من مجموعة الـ 20 أدانة الحرب الروسية في أوكرانيا

المستقلة/- نقل بيان صادر عن وزير الخارجية الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله إنه لا يمكن استخدام الأسلحة النووية ولا يمكن خوض حروب نووية في أوكرانيا، وذلك خلال نقاش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب الأوكرانية في اجتماعهما يوم الاثنين بإندونيسيا.

من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتوقع من مجموعة العشرين أن تدين الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي في ختام اجتماع الزعماء في بالي.

وأبلغ المسؤول الصحفيين قبل مشاركة الرئيس جو بايدن في القمة بأن معظم دول المجموعة توافقت في الآراء خلال محادثات في الأيام حول الحرب الروسية في أوكرانيا.

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