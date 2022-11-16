الرئيس الأمريكي السابق ترامب يعلن رسميا ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024

المستقلة/ – أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسميا عن ترشحه للرئاسة في انتخابات عام 2024.

وقال ترامب من منزله في مار إيه لاغو في فلوريدا: “من أجل جعل أمريكا عظيمة ومهيبة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة”.

وأوضح سبب قراره أن “العالم لم يشهد بعد المجد الحقيقي الذي يمكن لهذه الأمة أن تحققه”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تنجو خلال أربع سنوات أخرى من جو بايدن، الذي سيرشح نفسه أيضا في عام 2024. وقال: “أنا لا أقول هذا بضحك، أنا أتحدث بدموع”.

ووعد الرئيس السابق من الآن وحتى يوم التصويت في عام 2024 “بالقتال كما لم يقاتل أحد من قبل”.

وتشير الوثيقة المنشورة للجنة الانتخابات الفيدرالية إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب يتضن ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

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