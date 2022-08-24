الرئاسة الايرانية تطالب امريكا بالرد على مقترحاتها بالملف النووي

المستقلة /- أشار مكتب الرئاسة الإيرانية إلى أنه لم يسبق لكرة المفاوضات أن كانت في الملعب الأمريكي كما هي عليه اليوم.

وقال مدير العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية محمد مهدي رحيمي في تغريدة عبر “تويتر”: “لم يسبق في أي دورة من المفاوضات النووية، أن كانت الكرة داخل الملعب الأمريكي بالشكل الواضح الذي هي عليه اليوم”.

وأرفق التغريدة بتصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي اعتبر، أن “رد إيران على المقترحات كان معقولا”.

وأضاف: “يتعين الآن على أمريكا أن ترد، نحن بانتظار ذلك”.