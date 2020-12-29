الذهب ينخفض في الاردن .. ويرتفع عالميا

المستقلة /- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، فيما ارتفعت عالميا مع تراجع الدولار قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن التحفيز.

وسجلت اسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضا يقدر بـ 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء 29/12/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 45.10 دينار للجرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.10 دينار.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء ، مدعومة بتراجع الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد صعد 1.3% أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 2000 دولار.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.

ونزلت الفضة 0.3% إلى 26.07 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1036.60 دولار وزاد البلاديوم 1.6% إلى 2361.68 دولار.