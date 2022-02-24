الذهب يقفز بأكثر من 2٪ بعد الغزو الروسي

المستقلة /- فزت أسعار الذهب، اليوم الخميس، أكثر من 2 بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ مايزيد عن عام مع اندفاع المستثمرين إلى ملاذات آمنة بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا فيما قد يكون بداية حرب في أوروبا.

وقفز السعر الفوري للذهب 1.9 بالمئة إلى 1943.86 دولاراَ للأوقية بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى منذ أوائل يناير/ كانون الثاني 2021، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2 بالمئة إلى 1949.20 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 8٪ في فبراير/ شباط حتى الآن ، ومن المقرر أن يحقق أفضل مكاسب شهرية له منذ يوليو/ تموز 2020.

وتراجعت الأسهم العالمية وعوائد السندات الأمريكية ، في حين ارتفعت أسعار الدولار والنفط بشكل متزايد.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 1.6٪ إلى 24.91 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 1097.01 دولارًا وقفز البلاديوم 2٪ إلى 2530.42 دولارًا.