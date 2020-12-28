الذهب يرتفع 11 دولار في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين

المستقلة/- صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأثنين، مع تراجع سعر الدولار.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.6% ما يعادل 11 دولارًا مسجلة 1894.2 دولار للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% ما يعادل 5.65 دولار ليصل عند 1889.11 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 3% مسجلة 26.69 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنحو 0.2% مسجلًا 90.09 نقطة.