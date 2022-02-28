الذهب يرتفع بأكثر من 1914 دولاراً بسبب العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأثنين، بأكثر من 1.4% ليصل إلى مستويات 1914 دولاراً للأونصة متأثراً بالأحداث القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

 

وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الفائت بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي  على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.

 

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 24.26 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلى 1055.85 دولارًا ، مع استعداد كلاهما لتحقيق مكاسب شهرية.

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