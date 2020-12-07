الذهب يتحول للصعود رابحا 27 دولار

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المستقلة/- بدلت أسعار الذهب من خسائرها الصباحية لتتحول للصعود خلال منتصف تعاملات اليوم، محققة مكاسب تجاوزت قدرها 27 دولار.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.5 ٪ أو ما يعادل 27.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1867.10 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1824.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 ٪ إلى مستوى 1860.49 دولار للأوقية.

و استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.73.

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