الذهب يتحول للصعود رابحا 27 دولار

المستقلة/- بدلت أسعار الذهب من خسائرها الصباحية لتتحول للصعود خلال منتصف تعاملات اليوم، محققة مكاسب تجاوزت قدرها 27 دولار.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.5 ٪ أو ما يعادل 27.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1867.10 دولار للأوقية، بعد أن كان متراجعاً عند 1824.80 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 ٪ إلى مستوى 1860.49 دولار للأوقية.

و استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 90.73.