“الذهب” الحصان الرابح في الانتخابات الأمريكية

المستقلة/أمل نبيل/ يعد الاستثمار في الذهب هو الحصان الرابح، بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق كبير عن الرئيس الحالي دونالد ترامب.

أسعار الذهب ستقفز إلى 4000 دولار

ويقول فرانك هولمز ، الرئيس التنفيذي لشركة يو اس جلوبال في تصريحات لموقع “ماركت وتش”، أن الانتخابات لاتمثل للذهب منافسة زرقاء – حمراء بين الجمهوريين والديمقراطيين بل هو مزيد من الدفع للصعود”

وينصح هولمز المستثمرين بالتوسع في شراء الأصول الحقيقية والذهب، متوقعا أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار بحلول عام 2023.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 57٪ منذ تولى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منصبه في 20 يناير 2017.

الذهب سوق عالمي

ويرى خوان كارلوس أرتيجاس ، رئيس الأبحاث في مجلس الذهب العالمي،أن هناك العديد من الأسباب لأداء الذهب القوي على مدى السنوات الأربع الماضية ، وبينما تعد الولايات المتحدة عنصرًا مهمًا في هذا الأداء ، لكنها ليست العامل الوحيد “الذهب سوق عالمي”.

وأضاف ارتيجاس، أن انخفاض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ، والمخاطر الجيوسياسية العالمية المرتفعة، فضلا عن التوترات التجارية الدولية أدت إلى دفع المستثمرين إلى التحوط لمحافظهم في حالة وجود تقلبات في الأسعار في سوق الأسهم ، والذهب هو أحد الأصول التي استخدمها المستثمرون لتقليل المخاطر بشكل مناسب.

وأشار إلى أن انخفاض العائد على السندات الأمريكية زاد من جاذبية الذهب الاستثمارية.

انخفاض الدولار الأمريكي يدفع أسعار الذهب لأعلى مستوياته

وقال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز، إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ أمن وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية وارتفاع حالات الاصابة بكوفيد -19.