الذكريات الجميلة قد تخفف الألم الجسمي

المستقلة /- أجرى علماء من الأكاديميّة الصينيّة للعلوم تجربة لتعرّف تأثير الذكريات الجميلة على الإحساس بالألم الجسمي، وذلك وفق دراسة ترجمها الإعلامي حيدر مدانات.

العلماء احتسبوا مدى نشاط الدماغ لدى 34 مشاركة في عمر 18- 25 عاما، وقيّموا مستويات الحنين إلى الماضي من خلال صور وأدوات، وصنّفوا مستويات الألم الجسمي بفعل مؤثر حراري.

وعرضت الصور لأفراد المجموعة الأولى مشاهد وأدوات من الطفولة المتوسطة مثل حلوى وبرامج رسوم متحركة وألعاب مدرسيّة، في حين عرضت الصور لأفراد المجموعة الضابطة مشاهد وأدوات من حياتهم اليوميّة.

وأظهرت النتائج أن أقوى تأثير للذكريات الجميلة كان على مستويات الألم منخفضة الشدة، وبشكل عام أدت الصور إلى تقليل الألم لدى أفراد المجموعة الأولى مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة.

النتائج تعرضت لإنتقاد من علماء آخرين، لمحدوديّة حجم العينة، وطبيعة الثقافة الصينيّة المختلفة، ونوع المؤثر، ولمعرفة المشاركين أن الألم سيكون لفترة مؤقتة.