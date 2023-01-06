الذكاء الاصطناعي يدخل المحاكم.. قريبا أول محامي روبوت

المستقلة/- سيرافع أول محامي روبوت مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم بالمحكمة الشهر القادم، مدافعا عن متهم بارتكاب مخالفة مرورية.

وحسبما ذكرت شركة DoNotPay، التي طورت “المحامي الروبوت” فإنه سيعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يستمع لادعاء المحكمة، ويخبر المدعى عليه بما يجب قوله من خلال سماعات.

وستعقد هذه الجلسة الغريبة في شهر شباط/فبراير المقبل، إلا أن صانعي الروبوت لم يكشفوا عن مكان انعقاد المحاكمة، وفقما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وحسبما قالت مجلة “نيو ساينتست” العلمية، فإن المدعى عليه سينفذ كل توجيهات الروبوت مهما كانت، مع تحمّل مطوري الروبوت لأي خسائر قد يتعرض لها المتهم.

تم تدريب الروبوت على ملفات قضائية عديدة شملت موضوعات متنوعة.

حرص الخبراء الذين زودوا الروبوت بالمعلومات على الالتزام بالقوانين وتقليص التحايل عليها لأقل قدر.

عُدّل برنامج تطبيق ذكاء اصطناعي بحيث لا يتفاعل الروبوت تلقائيا مع كل ما يسمعه في المحكمة.

سيستمع الروبوت للحجج المقدمة ويحللها قبل توجيه تعليمات للمدعى عليه بكيفية الرد.

الهدف من هذا الروبوت بحسب مطوريه أن يحلّ مكان المحامين بحيث يتم توفير أموال المتهمين في القضايا.

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