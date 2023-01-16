الذكاء الإصطناعي بين غاية الإعـلام ووسيلته

Team of Professional IT Developers Have a Meeting, Speaker Shows Growth Data with Graphs, Charts, Software UI. Shown on TV. Concept: Software UI Development, Deep Learning, Graphs, Charts.

د. محمد وليد صالح

أكاديمي وكاتب عراقي

 

من المفاهيم المتداولة في الفعاليات العلمية والثقافية هو مفهوم الذكاء الإصناعي وتقاناته في وسائل الإعلام، وكأنه تحدي للعقل البشري الأمر الذي يتوجب تعليمه لدارسي الإعلام والعلاقات العامة لردم الفجوة التقليدية السائدة بالطرائق الناجعة، ومواكبة بيئة العمل لتجسيد هذه الأهداف بالتخطيط لرؤيتها الستراتيجية في المرحلة المقبلة والانتقال إلى حالة الإعلام الرقمي والبديل وصحافة المواطن.

فالمنتج المرئي والمسموع والمقروء أصبح عابر للحدود في ظل العصرنة الفضائية والإلكترونية بواسطة آليات التسويق في شبكة المعلومات العالمية، فرسالة الإعلام الموجهة ليست محلية وانما إقليمية ودولية والجمهور المستهدف كذلك بكل تنوعاته واختلافاته، بفضل تطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن الفضاءات الافتراضية وكشف انتظامات معينة في حركة بنية المجتمعات البشرية وتطورها.

وفي ضوء أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية السبعة عشر المعتمدة من الأمم المتحدة قبل ثمان سنوات، من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار، يتطلب إعداد مشروع واعدون لبناء القدرات وتنمية مهارات الشباب الإعلامية من خريجي الجامعات، ومزج دراستهم النظرية بالواقع الميداني وممارسة المهنة وهم طلبة ليكسبوا مؤهلات تضاف إلى شهاداتهم الجامعية لتمكينهم من دخول سوق العمل الصحافي، وتطوير امكاناتهم وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات المختصة، من طريق إعداد السياسات العامة الناجعة وتحديد معايير حرية الرأي والتعبير، بوصفها نهج الشراكات العالمية ومشروعها الشامل على أدواته الملموسة التي تضم منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

في عالم تكتنفه حالة من الغموض يصبح عامل القدرة على التكيف مع المستحدثات هو موضع الحسم والقرار في المضي قدماً وصعود المنحنى أو الهروب خارجه، إذ شكَّل الارتفاع الهائل في قوة الحوسبة احد العوامل الحاسمة في انتشار شعبية الذكاء الإصطناعي وابتكارات في خوارزمياته في العقد الماضي، عبر معالجة كمية كبيرة من البيانات بسرعة بالغة، وما حدث في مجالات التعلّم العميق والشبكات العصبية وجعل الآلات تتعلم بناء على البيانات التأريخية بدلاً من البرمجة.

انها بالفعل تطورات تعد ثورة رابعة بفعل تكنولوجيا المعلومات وأقنية الاتصالات الرقمية التي أثرت في تصوراتنا عن علاقات بذاتنا والآخرين والكيفية التي نشكّل بها العالم من حولنا وطريقة تفاعلنا معه، فما زال العنصر البشري ينظر إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيلة تواصل وتقارب، وقد باتت هذه التقانات قوى بيئية واجتماعية ووجودية إنسانية للواقع الفكري والمادي، وتطوير آليات التفاعل مع العالم من حولنا.

 

اقرأ المزيد
اخبار مصر

احتفالاً بذكرى ميلاده ..دنيا سمير غانم تهدي والدها أغنية جديدة

اخر الاخبار

إيران على طريق التصدير الدوليّ للسلاح؟

اخبار العراق

  إطلاق التصاريف المائية  تنعش سكان الأهوار

اخبار العراق

وزارة النقل توافق على إنشاء مرآب نموذجي في ميسان

اخبار العراق

القبض على ثلاثة أشخاص في ميسان احدهم متهم بقتل محامي

اخر الاخبار

دبي أوبرا تقدم مجموعة من أروع العروض المدهشة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

احتفالاً بذكرى ميلاده ..دنيا سمير غانم تهدي والدها أغنية جديدة

اخبار العراق

  إطلاق التصاريف المائية  تنعش سكان الأهوار

اخبار العراق

القبض على ثلاثة أشخاص في ميسان احدهم متهم بقتل محامي

اخر الاخبار

دبي أوبرا تقدم مجموعة من أروع العروض المدهشة

اخر الاخبار

المستقبل الرقمي الأردني في عهد الجيل الخامس

اخر الاخبار

الذكاء الإصطناعي بين غاية الإعـلام ووسيلته

اخر الاخبار

سخط شعبي .. فنانة مصرية تشبه نفسها بالنبي

اخر الاخبار

سخط شعبي .. فنانة مصرية تشبه نفسها بالنبي

اخر الاخبار

السلطات الكويتية تقوم بعمل اختبار المخدرات لشيرين

اخبار العراق

الخارجية.. خليجي 25 عززت مكانة العراق السياسية عربياً وإقليمياً ودولياً

اخبار العراق

محكمة الخدمات المالية ترد 4 دعاوى لمصارف علي غلام

اخبار العراق

بعد ارتفاع يوم أمس.. انخفاض الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

تفاصيل محاولة سرقة تمثال الملك رمسيس الثاني

اخر الاخبار

صحيفة.. مالكي ليفربول لديهم الرغبة لبيع النادي بشكل كامل

اخبار العراق

صحيفة.. السوداني يستفز الولائيين ويدعو القوات الامريكية للبقاء

اخبار العراق

ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الصين لـ 7.748 مليون برميل شهريا

اخبار العراق

البيض مقابل الشيوعيين