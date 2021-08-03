الديوانية تتخذ الاجراءات القانونية والفنية لتحويل هور ابو نجم الى محمية طبيعية

المستقلة/- بدأت مديرية بيئة محافظة الديوانية باتخاذ الاجراءات القانونية والفنية لتحويل هور ابو نجم الى محمية طبيعية خاضعة لنظام المحميات الدولي، معلنة اكتشاف مواقع اثرية غير منقبة ضمنه تعود الى حقب زمنية مختلفة.

وقالت مديرة بيئة المحافظة ساهرة الخالدي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، ان قرار تحويل هور ابو نجم الى محمية طبيعية، والواقعة اجزاء واسعة منه في المحافظة، يحمل اهمية كبيرة، لاحتوائه على تنوع احيائي واسع، اذ يعد محطة مهمة للطيور المهاجرة وحاضنة بيئية كبيرة وموقعا ترفيهيا يتسم بالمناظر الخلابة، كما انه محاط بالاف الدونمات الصالحة للزراعة”.

وتصل مساحة هور ابو نجم الذي يتوزع بين محافظات النجف الاشرف والديوانية وبابل الى 240 الف دونم، وكان من ضمن الاهوار التي جففها النظام المقبور في تسعينيات القرن الماضي، ويتمتع بثروة هائلة من اسماك البني والكطان والحمري وأبو خريزة والشلك والصبور وابو الزمير، اضافة الى طيور الخضيري والحذاف ودجاج الماء وأبو بسيلة والكوشر والجوشم والغرنوك والبط والسماك والبرهان.

وعن التحضيرات التي قامت بها المديرية مؤخرا، بينت الخالدي ان “فرق المديرية حققت زيارات ميدانية عدة الى الهور لاجراء المسوحات واعداد الدراسات والاحصاءات”، كاشفة عن “مشاريع مختلفة للبنى التحتية المزمع تنفيذها في هوري ابو نجم والدلمج بالمحافظة واعادة تأهيل الاراضي الزراعية المحاذية لهما، اضافة الى حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية ودورها بتحسين البيئة وتنشيط الاقتصاد”.

وكان هور الدلمج قد حصل على موافقة رئاسة الوزراء لتحويله الى محمية طبيعية خاضعة لجميع الشروط والقوانين الخاصة بذلك.