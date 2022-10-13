الديمقراطي الكوردستاني يعلن عن المشاركة في جلسة البرلمان وتصوت للطيف رشيد

الديمقراطي الكوردستاني يعلن عن المشاركة في جلسة البرلمان وتصوت للطيف رشيد

المستقلة/- أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، انها ستشارك في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها لإنتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، “سنشارك في جلسة مجلس النواب وننتخب مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد”.

وبهذا فإن كتلة الديمقراطي الكوردستاني قد تخلت عن خوض السباق التنافسي على منصب رئيس العراق من خلال مرشحها وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد زبير بارزاني.