الديمقراطي الكوردستاني : تصدير الازمات الداخلية هروب للأمام و لا يحل اي مشكلة

المستقلة/- نددت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي وبشدة، بالقصف الايراني الاخير على مواقع في اقليم كوردستان العراق والذي اوقع خسائر بشرية ومادية بين مواطني الاقليم الامنين.

وفي الوقت الذي أعربت الكتلة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه عن رفضها واستنكارها هذا “القصف الذي بدا يتكرر بشكل غير مبرر وبمناسبة وبدونها” ،رأت “ان تصدير الازمات الداخلية هو هروب للأمام ولا يمكنه ان يحل اي اية مشكلة او قضية”.

وقالت “مثلما نرفض ان تكون اراضي الاقليم منطلقا لأية اعمال مناوئة لدول الجوار، نرفض ايضا لجوء دول الجوار الى الحلول العسكرية والضربات المدفعية والصاروخية في داخل الاقليم الذي ينأى بنفسه عن المشاكل الداخلية لدول الجوار التي لا يمكن حلها الا عبر الحوار ولو بعد حين”.

ودعت “الحكومة الاتحادية الى اتخاذ مواقف اكثر جرأة تجاه هذه الاعتداءات الايرانية التي تتنافى وحسن الجوار والعلاقات المتينة التي تربط بين بغداد وطهران، فضلا عن ان اللجوء الى مجلس الامن الدولي من قبل بغداد هو احد الحلول المطروحة”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الإعلام الأمني: اصابة 133 شخصا بسبب الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الامنية

اخبار العراق

الاعلام الامني: قصف الخضراء يتسبب بإصابة 7 من القوات الامنية

اخبار العراق

مقتل تسعة اشخاص واصابة 32 آخرين بسبب القصف الايراني

اخبار العراق

انتخاب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس مجلس النواب

اخبار العراق

بارزاني : القصف الإيراني جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار

اخبار العراق

اصابة صحفي بجروح بليغة بسبب القصف الايراني في كركوك

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الديمقراطي الكوردستاني : تصدير الازمات الداخلية هروب للأمام و لا يحل اي مشكلة

اخبار العراق

الاعلام الامني: قصف الخضراء يتسبب بإصابة 7 من القوات الامنية

اخبار العراق

انتخاب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس مجلس النواب

اخبار العراق

بارزاني : القصف الإيراني جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار

اخبار العراق

اصابة صحفي بجروح بليغة بسبب القصف الايراني في كركوك

اخر الاخبار

الإمارات توقع وثيقة اتفاقية شراكة شاملة مع اليابان

اخر الاخبار

الاتحاد الأوربي يشكك بوجود تخريب في “نورد ستريم” وتسرب الغاز

اخر الاخبار

الاتحاد الأوربي يشكك بوجود تخريب في “نورد ستريم” وتسرب الغاز

اقتصادية

جامعة الدول العربية تعقد مؤتمر ” الأخضر حياة”

اخر الاخبار

“غوغل” تتوقع طرفي نهائي كأس العالم 2022

اخبار العراق

كربلاء بحاجة إلى 120 مليار لتغليف المبازل وتحويلها الى طرق

اخبار العراق

مجلس النواب يبقي الحلبوسي رئيسا للمجلس ورفض استقالته

اخبار العراق

أب في ميسان يستنجد بالشرطة ضد أبنائه بعد تهديده بالقتل !

اخبار العراق

مؤتمر القمة الثقافي العربي يعود للانعقاد في ميسان

اخر الاخبار

المناخ والسياسة والعودة إلى المقاعد الخلفية!

الاخبار

لأول مرة في تاريخ.. مركبة فضائية تصطدم بكويكب عملاق خارج الأرض

اخر الاخبار

5 طرق لبشرة مشرقة واكثر حيوية