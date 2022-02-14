الديمقراطي الكردستاني يرشح ريبر احمد خالد لرئاسة الجمهورية العراقية

المستقلة/- اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإثنين، عن ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد بارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا استبعاد مرشح الحزب السابق هوشيار زيباري.

وبهذا الترشيح سيكون ريبر أحمد المنافس القوي على منصب رئيس الجمهورية مع استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم التوصل لاتفاق بشأن المرشح الكردي للرئاسة .

وذكرت مصادر مطلعة أن احمد قدم أوراق ترشحه يوم الخميس الماضي ضمن المدة الدستورية المحددة مع مرشحين اخرين من دون ان يتم الاعلان عنهم حتى الان.

ويحظى مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني بدعم التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وعددا من المستقلين.

وبها الترشح تكون فرصة ريبر احمد بالفوز بمنصب رئيس الجمهورية كبيرة جدا امام منافسه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

ويبلغ ريبر احمد خالد من العمر اربعة وخمسين عاما ويجيد اللغة العربية بطلاقة اضافة الى الكردية والانكليزية والفارسية .