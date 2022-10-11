الديمقراطي الكردستاني يؤكد أن الحوار ما زال مفتوحاً حول منصب رئيس الجمهورية

المستقلة/- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن الحوار ما زال مفتوحاً مع الاتحاد الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقالت النائبة عن كتلة الحزب الـديـمـقـراطـي الـكـردسـتـانـي إخــلاص الدليمي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، أن “الحوارات مستمرة بين الأحزاب الكردية لحسم ملف رئـاسـة الجمهورية”، عــادة أن “استبعاد برهم صالح مـن الترشح للمنصب الرئاسي أصبح أمراً واقعاً، وأن المفاوضات تجري على الأسماء المتبقية، كما أن الديمقراطي لم يقدم أي تنازل بشأن استحقاق المنصب”.

وبينت: أن “الحوار مفتوح مـع الاتـحـاد الوطني والأحـــزاب الأخــرى لتحديد مرشح منصب رئيس الجمهورية، ونأمل أن ننتهي من الملفين المتداخلين، رئاسة الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء”.

وأوضحت أن “الحوارات الحالية لن تخوض في تفاصيل تشكيل الحكومة بالكامل”، مرجحة “حسم هذين الاستحقاقين خلال أقل من شهر”.

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