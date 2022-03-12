الديمقراطي الكردستاني : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لملف رئاسة الجمهورية
المستقلة/- لا يزال الحزبان الكرديان، الاتحاد والديمقراطي، يلمحان إلى عقد صفقات تسوية سياسية بشأن مواقع حكومية، كترضية مقابل الحصول على منصب رئيس الجمهورية، ورغم أن الاتحاد الكردستاني لم ينضم رسمياً إلى الإطار التنسيقي لتقوية موقفه المتمسك بالمنصب كحصة ثابتة، فأن نظيره الديمقراطي الكردستاني يبدو واثقاً من فوز مرشحه بعد انضمامه إلى التحالف الثلاثي المنادي بحكومة الأغلبية برفقة الصدر والحلبوسي.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، قال: إن “التحالف الثلاثي سيتمكن من تمرير رئيس الجمهورية، ليعمل بعدها على تكليف شخصية من نفس التحالف لمنصب رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لملف رئاسة الجمهورية».
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