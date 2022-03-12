الديمقراطي الكردستاني : الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لملف رئاسة الجمهورية

المستقلة/- لا يزال الحزبان الكرديان، الاتحاد والديمقراطي، يلمحان إلى عقد صفقات تسوية سياسية بشأن مواقع حكومية، كترضية مقابل الحصول على منصب رئيس الجمهورية، ورغم أن الاتحاد الكردستاني لم ينضم رسمياً إلى الإطار التنسيقي لتقوية موقفه المتمسك بالمنصب كحصة ثابتة، فأن نظيره الديمقراطي الكردستاني يبدو واثقاً من فوز مرشحه بعد انضمامه إلى التحالف الثلاثي المنادي بحكومة الأغلبية برفقة الصدر والحلبوسي.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، قال: إن “التحالف الثلاثي سيتمكن من تمرير رئيس الجمهورية، ليعمل بعدها على تكليف شخصية من نفس التحالف لمنصب رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لملف رئاسة الجمهورية».

وقالَ عبد الكريم، في تصريح صحفي: إن “الديمقراطي قدم اسم ريبر احمد كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث سيتم حسم السير الذاتية للمرشحين خلال الأسبوع المقبل لتعلن حينها جلسة اختيار الرئيس».

وأضاف أن “مرشحه سيتمكن من الحصول على 220 صوتاً داخل البرلمان حيث يحقق هذا الرقم ثلثي النسبة المطلوبة لتمرير المرشح الرئاسي”، مبيناً أن “رئيس الجمهورية الذي سينبثق من التحالف الثلاثي سيعمل على تقديم شخصية من نفس التحالف لمنصب رئيس مجلس الوزراء لتكليفه كرئيس للحكومة الجديدة».

من جهة أخرى، جددَ الاتحاد الوطني الكردستاني، رفضه التنازل عن منصب رئيس الجمهورية مقابل مناصب أخرى اقترحها نظيره الديمقراطي بضمنها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي ووزارة سيادية. وقالَ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر، في تصريح صحفي إنه “لا يوجد اتصال أو مفاوضات بين الحزبين الكرديين في ما يخص منصب رئيس الجمهورية والأمر متوقف بالوقت الحالي».

وأضاف أن “المرحلة تتطلب تعاوناً بين الطرفين لوجود نقاط مشتركة بينهما سواء بما يتعلق بإدارة الإقليم أو وحدة الموقف الكردستاني بتشكيل الحكومة فيما أوضح أن الباب مفتوح من قبلهم إلا أن ذلك يحتاج إلى تعاون واستجابة من الطرف الآخر».

وكان الديمقراطي قد اقترح على الاتحاد الكردستاني، بحسب قياديين فيه، الانضمام إلى التحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري وائتلافي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي وبعض القوى الأخرى من المستقليين واختيار ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، في مقابل الحصول على حزمة من المناصب السيادية والمواقع الدبلوماسية ومنصب نائب رئيس البرلمان.

من جهة أخرى، وبعد فتح باب الترشح للمرة الثالثة للمنصب، أعلن مجلس النواب تسلمه طلبات ٤٠ مرشحاً للتنافس على المنصب. جميع المرشحين وبحسب رئاسة البرلمان يخضعون حالياً لعملية التدقيق من قبل الجهات المعنية ليتم بعد ذلك إعلان الأسماء بشكل عام ليبدأ سباق المنافسة الذي سيحسم في جلسة التصويت على المنصب والتي ستحدد فور الانتهاء من تدقيق أسماء المرشحين.