الديمقراطية …حرية التعبير والمستقبل المجهول

ابراهيم الخليفة

يبدو ان عام 2022 لايبشر بأن يكون عام خيرأ على حرية الرأي، التعبير والنشر في البلاد وبالتحديد على وسائل الإعلام والعاملين فيها ، على عكس ما يفترض أن يكون ، بعد أن زاد الوعي والأهتمام بالدور الريادي والكبير الذي تقوم به في خدمة المجتمعات وتنميته وفي صناعة الوعي مكافحة الفساد والدكتاتورية وخروقات حقوق الإنسان ، مأيؤكد هذا، الأحداث التي تزامنت مع بداية هذا العام،وبعد أن أستهُل الأحتفال به ، بوقوع أكثر من حدث و مؤشرعلى أن حرية الرأي والتعبير تواجه قيودًا ومطبات على أرض الواقع ، مما أحدث ردة فعل سلبية لدى المنظمات المعنية بمتابعة هذه الحالة مع أن الأحداث التي وقعت ليس من الأهمية والحجم بحيث تبعث على القلق على مستقبل ممارسة العمل الصحفي والإعلامي الحر، لكنها مؤشر على تنامي ثقافة تضييق الخناق على هذاالمرفق المهم والحيوي، وبالضد ما كان متوقعًا أن تمارس وسائل الإعلام والإتصال عملها بمهنية عالية ووفق هامش كبير من الحرية، دون عراقيل أو منغصات، سيما وأنها تعمل وفق نظرية المسؤولية الإجتماعية ، مع أن الوقائع التي حدثت واصبحت مثار شك بشأن حرية العمل الإعلامي ليست الاولى من نوعها ،وسيتم التطرق لها تباعا ، ففي كركوك وحسب بيان المرصد العراقي للحريات الصحفية الصادريوم السبت 1 كانون الثاني 2022 والذي أدان فيه ما أسماه، الإعتداءات “غير المبررة” التي قامت بها قوات أمنية على صحفيين ومراسلين كانوا يغطون إحتفالات عيد الميلاد هناك، ووفق نص ما ورد فيه قامت “القوات الأمنية في كركوك بالأعتداء على مراسل قناة NRT (ديار محمد) اثناء تغطيته احتفالات العام الميلادي الجديد 2022، وحطمت الهاتف الخاص به دون توضيح خلفيات الاعتداء الواقع”.

أما في البصرة ونقلاً عن البيان الصادر عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن عناصر من الشرطة المكلفة بحماية مستشفى الزبير، منعت طواقم قنوات (الحرة، والمربد، ودجلة، هنا بغداد، الإتجاه) من دخول المستشفى، لمعرفة أعداد الجرحى الراقدين وحالتهم الصحية وشهاداتهم، مضيفا أن عناصر الشرطة قالوا للصحفيين إنها تلقت تعليمات من دائرة صحة البصرة بمنع وسائل الإعلام كافة من الدخول إلى المستشفى.، ثم أعقب هاتين الحادثتين، ظهور حوادث اخرى على التقييد الميداني لوسائل الإعلام والاتصال من اداء مهامها بكل شفافية فقد نقلت مواقع إخبارية عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن حمايات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منعت الطواقم الإعلامية من تغطية زيارته لموقع مجزرة جبلة ، ومما جاء في البيان، أن طواقم فضائيات (دجلة، والفرات، والبغدادية، والعهد وآي نيوز، وكالة الجزيرة)، كانوا في موقع الحادثة، حين وصلت عناصر من حماية الكاظمي وهددت باعتقال الصحفيين في حال التصوير، وكسر معداتهم الصحفية، دون شرح أسباب المنع. وفي حادثة آخرى ، قررت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تخفيض عدد الإعلاميين المشاركين في تغطية الجلسة الافتتاحية للدورة النيابة الخامسة المنعقد بتاريخ 8 من هذا الشهر مبررة ذلك بالظروف الصحية التي يمر بها البلد.

إن منع وسائل الإعلام والاتصال من تغطية الأحداث التي تقع ضمن نطاق عملها يصنف ضمن إطار خرق حرية التعبير عن الرأي وحرية الوصول للمعلومة، وخطورة ذلك تكمن في أنها تجري دون قرارات من القضاء كما تنص على ذلك التعليمات النافذه، في المندوب أو المراسل هو الوسيلة التي تنقل الحدث من مكان حدوثه للمتلقي وليس هو صانع له، رغم ما يكتنف هذه العملية من مخاطر، فكلما كانت المعلومة دقيقة وصائبة زادت ثقة المتلقين بالوسيلة الإعلامية ، والأدبيات التي تؤكد على حق وسائل الإعلام اداء عملها بشفافية وحيادية تكاد لا تحصى ضمن التشريعات الدولية والمحلية، لكن التطبيق العملي لهذه الادبيات ، وتجسيدها على أرض الواقع ،يكتنفه الكثير من العراقيل والغموض والازدواجية مما يفرغها من محتواها الإنساني والمهني ويبقى خاضع لمزاج والتفسير المنقوص وغير الحيادي للسلطة التنفيذية ومن يمثلها .. المادة(19) من لائحة حقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 10/نوفمبر/ 1948 تنص على” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون اي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.. أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أعتمد للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام للأمم المتحدة والمؤرخ 16/ديسمبر/1966 بموجب المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية الفقرة الثانية، والتي نصت على “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين ، دونما أعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب، مطبوع أو في قالب فني أو باية وسيلة اخرى يختارها”. وصادق العراق على هذا العهد في 25/1/1971 والزم نفسه بما ورد فيها من ناحية المبدأ.

أما على الصعيد المحلي، فكل الأدبيات تشير وتعطي حيز واسع من حرية التعبير عن الرأي وجاء على رأس هذه الأدبيات الدستور الوطني الدائم لجمهورية العراق ،والمصادق عليه في الأستفتاء الشعبي العام الذي جرى في 15/12/2005، ففي الفصل الثاني:الحريات ،وفي اولًا من المادة (38) جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ،كما ان قانون حماية الصحفيين للعام 2011 تنص اغلب المواد المكونة له على مبدأ حرية العمل الصحفي والضمانات التي يتوجب توفرها لأداء مهام عمله في أجواء ديمقراطية سليمة بعيدة عن خروقات التعبير عن حرية الرأي. .وينظر النقاد المحليين والدوليين لهذه الادبيات المكتوبة بأنها خطوة متقدمة إلى الامام في تعزيز بيئة سليمة لحرية التعبير في العراق، إلا إنها خطوة غير كافية لضمان هذا الحق ، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الأمني المتحرك ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين والجهات السياسية النافذة ضعفا لهذه المواد ويحولها إلى مجرد نص يفقد قوته المفترضة بموجب الدستور،كون جميع القوانين السابقة الحاكمة للإعلام ما زالت نافذة المفعول، تنفيذا لما ورد في المادة (130) من الدستور” تبقى التشريعات النافذة معمول بها، ما لم تلغ أو تُعدل وفقا لأحكام هذا الدستور”. وإذا ما تم مراجعة الأحداث نجدها مملوءة بالانتهاكات التي تتعارض مع ما ورد في الدستور والمتمثلة بمنع وسائل الإعلام من تغطية الأحداث الأمنية، أو السياسية تحت مختلف التبريرات. ومن أجل دعم حرية الرأي والتعبير والتخفيف من المضايقات التي يتعرض لها العاملين في السلطة الرابعة، وإيمانا منه بدور الإعلام الحر في ترسيخ الديمقراطية وتنمية حقوق الإنسان من جهته خول مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/2021 رؤساء محاكم الاستئناف تسمية أحد قضاة محاكم التحقيق وأحد قضاة محاكم البداءة بتلقي الشكاوى والدعاوى التي ترد على الصحفيين فيما يتعلق بعملهم الصحفي. ومع كل الدفع بأتجاه خلق بيئة إعلامية ناجحة فقد شهد العام الماضي ، وبالرغم من تأكيد كل الأدبيات الدولية والأكثر أهمية المحلية منها على أهمية تمتع وسائل الإعلام والإتصال بمساحة واسعة من حرية العمل المهني، ووفق ما وثقته جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: (233) حالة انتهاك طالت الصحفيين في 2021 ، وفي 22 حزيران 2021 أصدرت (28) دولة قرارًا حول جرائم الاستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أثناء جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم في جنيف حول حقوق الإنسان في العراق ، ،ويحتل العراق المرتبة (163) في مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة “مراسلون بلا حدود” من بين (180) دولة. “. مع كل هذا التوجه العام نحو ترصين حرية الرأي والتعبير وتطبيق ما هو مطروح نظريا إلى أرض الواقع يؤشر بوجود خلل من الصعوبة استيعابه او فهمه.

إن تشريع قوانين تحكم وتنظم حرية الرأي والتعبير في ظل الظروف السياسة غير المستقرة” بات مهمة اساسية للبرلمان المنتخب بضوء المؤشرات السائدة من توترات امنية وديمقراطية غير متجذرة تخضع للاهواء الحزبية والسياسية محكومة بقوة السلاح خارج أطرها القانونية، يرسم مستقبل قاتم لحرية التعبير ويجعله على المحك مع استمرار الفشل الحكومي في توفير الخدمات وارتفاع حدة الانتقادات الموجه إلى السلطات والأحزاب السياسية بسبب الفساد وسوء الخدمات، مما يلقي على وسائل الإعلام والاتصال اعباء اضافية لتقوم بدورها البناء في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن هذا مرهون بالحاجة لتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. لطالما استغلت السلطات التنفيذية غياب هذا القانون للتضيق على حرية الصحافة والإعلام مع ان الجميع يدعي احترامه لهذا المبدأ….