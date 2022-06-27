الدولار على باب البرلمان

د. بشار قدوري

الكلام كثير عن إرجاع سعر الدولار الى سابق عهده 1190 وذلك بسبب التغيرات في الكتل السياسية الجديدة ومن المحتمل عمل الكتل على ذلك لإرضاء وإفضاء تغيير  للراي العام في الشارع العراقي وصرفه عن التفكير  بالجمود السياسي وخاصة بعد انسحاب السيد الصدر.

ومن المحتمل القرار ينصدم  بقانون الموازنة الجديد المنتظر أو يكون قرار جديد من خلال سلطة تشريعية وبهذه الحاله تطبق قاعده القانون السابق ينسخ بالقانون اللاحق.

حيث أن سعر الصرف سيكون أقل من 1450 الذي حدده البنك المركزي العراقي.

ونتوقع ان يكون سعر الصرف الجديد بإتجاهين.

الأول : سعر الصرف حسب السعر القديم من 1190_1250.

الثاني : سعر الصرف حسب توافق الكتل مع البنك المركزي ويكون من 1250_1350.

وبكل الأحوال سيكون هناك نزول في سعر الصرف.

الاتجاة الراجح : يكون سعر الصرف للدولار 1250 اي بهبوط 20 نمرة في البنك المركزي العراقي اما في الأسواق الثانوية والسوداء سيكون 1280 بفارق 23 نمرة عن البنك المركزي.

لذلك نسترعي إنتباه الأخوة المتعاملين والمتاجرين بالعملة ان يعتمدوا سياسة التحوط والتوازن اذا ما أقر القانون الجديد ومتابعة اخبار القرار  التشريعي اول بأول .

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