الدولار الامريكي يكافح من اجل الاستقرار بسبب قرار الفائدة

المستقلة/- كافح الدولار الأمريكي لكسب موطئ قدم، يوم الأربعاء، بعد هبوط حاد خلال الليل على خلفية بيانات تضخم أقل من المتوقع مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرسم مسارا معتدلا لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.067٪ إلى 104.000 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.9٪ خلال الليل.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني ، مع ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بأقل من 15 شهرًا.