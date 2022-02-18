الدوزي يمثل المغرب في حفل كبير ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/- يستعد النجم المغربي الدوزي، لتمثيل المغرب من خلال إحياء سهرة فنية كبرى في الحدث العالمي الأكبر و الأبرز هذه السنة ” إكسبو دبي 2020 “، بالإمارات العربية المتحدة و الذي يستمر إلى غاية 31 آذار/مارس من سنة 2022.

وستكون الجالية المغربية والعربية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على موعد مع النجم المغربي الدوزي يوم الاثنين 22 شباط/فبراير 2022 على الساعة الثامنة والنصف مساء في  حفل فني ساهر يحييه، على مسرح  اليوبيل في دبي، الذي عرف مشاركة ابرز نجوم الفن والغناء في العالم.

ويقام إكسبو 2022 دبي على مدى الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 إلى 31 آذار/مارس 2022، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ و يحتضن الحدث الدولي أفضل عروض الموسيقى وفنون العمارة و التقنيات والعروض الثقافية من أنحاء العالم طوال فترة إقامته.

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