الدوري العراقي.. بغداد يهزم الصناعات بثنائية “لبنانية”

المستقلة/- فاز أمانة بغداد على الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل محترف بغداد اللبناني محمد قدوح أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الثانية، ليعادل الصناعات الكهربائية نتيجة المباراة في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب سيف طاهر.

وعاد محمد قدوح لمنح أمانة بغداد هدف التقدم بعد 5 دقائق فقط عن هدف الصناعات لتنتهي المباراة بتقدم بغداد بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز الـ16.

 

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