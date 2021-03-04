الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

المستقلة /-تنطلق في بغداد وميسان اليوم الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم .

فأن ملعب الشعب الدولي سيكون في تمام الساعة الرابعة عصراً ، مسرحاً للديربي العريق والمباراة الابرز، التي تجمع فريق الزوراء الوصيف وضيفه الطلبة صاحب المركز السابع عشر في مواجهة يتطلّع منها النوارس الى استعادة سكّة الانتصارات والتمسّك بمركزه الحالي، مستغلاً النتائج السلبية التي تمر بها كتيبة حسن أحمد خلال الجولات السبع الأخيرة.

وفي مواجهة آخرى يستقبل فريق الكرخ الحادي عشر في ملعب الساحر احمد راضي بتمام الساعة الواحدة وخمس واربعين دقيقة فريق الديوانية الثاني عشر ، في لقاء يسعى فيه الطرفان الى كسب النتيجة والظفر بالنقاط الثلاثة والبقاء في المناطق الامنة في جدول الترتيب .

كما سيحل نفط الوسط الخامس ضيفا على نفط ميسان صاحب المركز الثامن في تمام الساعة السادسة والربع في ملعب الاخير، ويأمل أبناء المدرب عبد الغني شهد بتحقيق الفوز والعودة الى الانتصارات بعد نزيف النقاط في ظل النتائج غير المقنعة على مدى الجولات السابقة، في المقابل يسعى نفط ميسان الى استغلال حالة الترنح التي يمر بها عندليب الفرات وتحقيق نتيجة ايجابية تساعد الفريق في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

هذا وتستكمل منافسات الجولة يوم غد الجمعة باقامة سبع مباريات، حيث سيحتضن ملعب الصناعة مباراة الصناعات الكهربائية والقوة الجوية، ويلتقي فريق القاسم بمضيفه اربيل في ملعب دهوك، وسيستقبل امانة بغداد بملعبه فريق النفط ، فيما يحتضن ملعب التاجي مواجهة الكهرباء والميناء، بينما سيكون ملعب الفيحاء ارضاً للقاء نفط البصرة والحدود، وسيحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الشرطة وزاخو، ويحل السماوة ضيفا على النجف.