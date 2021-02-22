الدوري العراقي.. المرحلة الثانية تنطلق الثلاثاء

المستقلة/- تنطلق الثلاثاء، منافسات المرحلة الثانية من الموسم الحالي لمسابقة الدوري العراقي الممتاز، بانطلاق الجولة 20.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق عن جدول مباريات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز.

وتنطلق الجولة 20 يوم الثلاثاء، وتقام على مدار يومين، ومن أبرز مبارياتها لقاء القمة بين الزوراء والشرطة في ختام الجولة.

وقررت لجنة المسابقات إلغاء فترة التوقف الطويل بين مرحلتي الذهاب والإياب، من أجل محاولة إنهاء الدوري بشكل مبكر في نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الدوري العراقي بعد نهاية مرحلة الذهاب: