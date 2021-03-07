الدوري العراقي.. اجتماع طارئ لمناقشة أخطاء التحكيم

المستقلة/- اتفقت إدارات 18 ناديا من الدوري العراقي الممتاز على اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها البطولة.

وقال مشرف الكرة في نادي زاخو طه زاخولي إن 18 ناديا اتفقت على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة لماقشة الأخطاء التحكيمية القاتلة التي رافقت المباريات وسيتم رفع تقرير من الاجتماع للهيئة التطبيعية.

وتابع: “هناك إجماع من الأندية على أن عمل لجنة الحكام غير مقنع وأن كثرة الأخطاء دليل واضح على ذلك وسنرفق تفاصيل دقيقة عن الأخطاء إلى اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار المناسب في الموضوع”.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الاجتماع ومكان إقامته والإعلان عنه بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأندية تسعى لإيقاف الأخطاء التحكيمية.

يذكر أن عددا كبيرا من الأندية أعلنت بوقت سابق تذمرها من الأخطاء التحكيمية في منافسات الدوري الممتاز.