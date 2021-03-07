الدوري العراقي.. اجتماع طارئ لمناقشة أخطاء التحكيم

المستقلة/- اتفقت إدارات 18 ناديا من الدوري العراقي الممتاز على اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها البطولة.

وقال مشرف الكرة في نادي زاخو طه زاخولي إن 18 ناديا اتفقت على عقد اجتماع طارئ خلال الأيام القليلة المقبلة لماقشة الأخطاء التحكيمية القاتلة التي رافقت المباريات وسيتم رفع تقرير من الاجتماع للهيئة التطبيعية.

وتابع: “هناك إجماع من الأندية على أن عمل لجنة الحكام غير مقنع وأن كثرة الأخطاء دليل واضح على ذلك وسنرفق تفاصيل دقيقة عن الأخطاء إلى اللجنة التطبيعية لتتخذ القرار المناسب في الموضوع”.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الاجتماع ومكان إقامته والإعلان عنه بشكل رسمي، لافتا إلى أن الأندية تسعى لإيقاف الأخطاء التحكيمية.

يذكر أن عددا كبيرا من الأندية أعلنت بوقت سابق تذمرها من الأخطاء التحكيمية في منافسات الدوري الممتاز.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “أنت جدع” محمد رمضان وسط جمهوره في الشارع

اخر الاخبار

ايران تبحث تموقعها في فلسطين مع هنية

اخر الاخبار

رسائل الحبر الاعظم البابا فرانسيس وآية الله السيد السيستاني للشعب العراقي

اخر الاخبار

الصحراء للمغرب كالهواء والماء

اخر الاخبار

نجل حنان ترك يوجه لها رسالة فى عيد ميلادها الـ46

رياضية

ليفربول يخسر أمام فولهام ويواصل التعثر

اخبار العراق

الدوري العراقي.. اجتماع طارئ لمناقشة أخطاء التحكيم

اخبار العراق

الدوري العراقي.. اجتماع طارئ لمناقشة أخطاء التحكيم

رياضية

بنزيما يقود ريال مدريد في الديربي

اخر الاخبار

فيديو.. “تنازلات وزواج عرفي” مطربة مصرية تروي معاناتها مع الوسط الفني

اخبار العراق

الداخلية تعلن تسفير 124 أجنبياً من البلاد لمخالفتهم الشروط

اخر الاخبار

مصر..ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.2 مليار دولار

اخبار العراق

القبض على 5 متهمين بالقتل والخطف بعمليتين في بغداد

اخر الاخبار

بورصة مصر تربح 11.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

اخر الاخبار

فيديو.. الفاشنيستا الكويتية فينيسيا تعلن عن إفلاسها

اخر الاخبار

ليست البيتكوين فقط..أشهر 5 عملات رقمية في العالم

اخبار العراق

مليار سهم إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة العراق