الدوري العراقي .. إقامة ست مباريات من الأسبوع التاسع

المستقلة / – تختتم مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة ست مباريات.

وستقام المباريات في بغداد والنجف وميسان والبصرة.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم:

الكهرباء X القاسم (ملعب التاجي) 2:00

الصناعات X أمانة بغداد (ملعب الصناعة) 2:00

نفط ميسان X الشرطة (ملعب ميسان الاولمبي) 2:00

الميناء X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) 4:15

النجف X النفط (ملعب النجف الدولي) 6:30

نفط البصرة X زاخو (ملعب البصرة الدولي) 8:30