الدوري العراقي .. إقامة ست مباريات من الأسبوع التاسع

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المستقلة  / – تختتم مباريات الاسبوع التاسع من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة، بإقامة ست مباريات.

وستقام المباريات في بغداد والنجف وميسان والبصرة.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم:

الكهرباء X القاسم (ملعب التاجي) 2:00
الصناعات X أمانة بغداد (ملعب الصناعة) 2:00
نفط ميسان X الشرطة (ملعب ميسان الاولمبي) 2:00

الميناء X الزوراء (ملعب البصرة الدولي) 4:15
النجف X النفط (ملعب النجف الدولي) 6:30
نفط البصرة X زاخو (ملعب البصرة الدولي) 8:30

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