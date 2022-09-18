الدوري الايطالي : قمة كروية نارية بين نادي ميلان وضيفه نابولي

المستقلة /- يستضيف ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية قمة كروية نارية بين نادي ميلان وضيفه نابولي، فى الجولة السابعة من الدوري الإيطالي “الكالتشيو” لموسم 2022-23.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ويواجه ميلان نظيره نابولي فى مساءً على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، فى قمة كروية نارية بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي”كالتشيو” موسم 2022-23 وتذاع المباراة مجموعة قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية كونها الناقل الحصري لبطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي فى الشرق الأوسط والوطن العربي وستكون مباراة ميلان ونابولي منقولة على قناة “أبو ظبي الرياضية 1 Premium”.

ويدخل ميلان مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه فى آخر لقاءين من الدوري، وحقق 14 نقطة من أصل 18 ممكنة منذ بداية الموسم، كما يستهدف نابولي فوزاً جديداً في الدوري يبقيه في صدارة الترتيب، كما يسعى كل طرف إلى تأكيد فوزه الأروبي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، في حين يحتل نابولي الصدارة بنفس رصيد النقاط، لكنه يتقدم على ميلان بفارق الأهداف.

وأكد نادي ميلان حضور 70 ألف مشجع فى مواجهة الليلة أمام نابولى بالمدرجات، بينما تستعد جماهير نادي الجنوب الإيطالي للتنقل بقوة لدعم لاعبيها بهدف تحقيق الفوز الخامس في الدوري الإيطالي

ويغيب عن ميلان بسبب الإصابة كل من زلاتان إبراهيموفيتش، أليساندرو فلورينزي، وديفوك أوريجي بسبب الإصابة، كما يغيب جناح ميلان، البرتغالي رفاييل لياو بسبب حصوله على بطاقة حمراء فى مباراة سامبدوريا الماضية، كما سيغيب لوتشيانو سبابيتي، المدير الفني لنابولي، عن دكة بدلاء فريقه بسبب تعرضه للطرد فى مباراة الجولة السادسة أمام ليتشي، بعد نيله لإنذارين من طرف حكم تلك المواجهة.

التشكيل المتوقع لميلان أمام نابولي

مايك مينيان

دافيد كالابريا – بيير كالولو- فيكايو توموري- تيو هيرنانديز

إسماعيل بن ناصر – ساندرو تونالي – إبراهيم دياز

أليكسيس ساليمايكرز – دي كاتيلير – أوليفييه جيرو.