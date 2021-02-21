الدوري الانكليزي …مواجهة ثقيلة بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد

المستقلة /-يحل نادى نيوكاسل يونايتد ضيفا ثقيلا على منافسه مانشستر يونايتد في الساعة العاشره بتوقيت مكة و بغداد مساء اليوم في المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 25 في الدوري الإنجليزي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن المركز الاول، الذي يتصدره مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعد 7 انتصارات 4 تعادلات و13 هزيمة.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على ريال سوسيداد الإسباني أمس الخميس بنتيجة ساحقة 4 / 0 ضمن منافسات ذهاب دور ال32 في الدوري الأوروبي.

ويتطلع الشياطين الحمر لتصحيح المسار بعد التعادل في الجولة الماضية أمام وست بروميتش ألبيون بهدف لكل منهما، لذا سيقاتل في هذا اللقاء من أجل تعويض ما فاته من نزيف للنقاط ومحاولة خطف النقاط الكاملة للعودة إلى سكة الانتصارات.

في المقابل يمر نيوكاسل يونايتد بفترة صعبة خاصة أنه يتذيل جدول الترتيب، وهو ما يجعله يحاول بل أقصى جهد ممكن لتحقيق الفوز ولا بديل غير ذلك للهروب من الخطر.