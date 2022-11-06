الدوري الانكليزي : ليفربول يواجه نظيره توتنهام بالجولة 15

المستقلة/- يصطدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بنظيره توتنهام فى مساء اليوم، الأحد، بالجولة الـ 15 من مسابقة الدورى الإنجليزي باستاد “توتنهام هوتسبير“.

ويحتل توتنهام المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي ليفربول فى المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ويستهدف فريق توتنهام، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، تحقيق الفوز على ليفربول من أجل مواصلة الزحف نحو القمة مع مان سيتي وأرسنال.

وكان توتنهام قد فاز على بورنموث بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي، ثم تأهل مثير إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد فوز درامي على أولمبيك مارسيليا 2-1 وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن آينتراخت فرانكفورت الوصيف.

على الجانب الأخر، يسعي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، للفوز على السيبرز، لتعويض السقوط الأخير أمام ليدز يونايتد بنتيجة 1-2 فى الجولة الـ14 من البريميرليج، ومواصلة التقدم فى جدول الترتيب.

وتراجع فريق ليفربول بشكل واضح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث هبط للمركز التاسع، بعدما فاز في 4 لقاءات و4 تعادلات و4 هزائم على الترتيب.

وعلى الجانب الأوروبي، تأهل ليفربول إلي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي 2-0 في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات.

تساوي ليفربول مع نابولي في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولي، برصيد 15 نقطة، لكن تفوق نادي الجنوب بفارق الأهداف، وتأهلا الطرفان إلي ثمن نهائي تشامبيونزليج.

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