الدوري الإنكليزي: سترلينج ينقذ تشيلسي من فخ ليستر

المستقلة/- استطاع نادي تشيلسي تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينج هدفي تشيلسي في الدقيقتين (47 و63)، فيما أحرز هارفي بارنز هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة (66).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عسر “قبل الأخير”.

وشهدت الدقيقة 28 نقطة تحول في اللقاء، عندما حصل جالاجر على بطاقة صفراء ثانية له في اللقاء، بعد عرقلته بارنز، ليخرج من الملعب مطرودا.

وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 47، عندما تلقى سترلينج تمريرة من كوكوريا، قبل أن يسدد كرة فوق الحارس وارد لتتهادى في الشباك.

وعلى عكس المجريات، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه عن طريق سترلينج أيضا، بعد عرضية أمام المرمى أرسلها له جيمس في الدقيقة 63.

وجاء الرد سريعا من ليستر في الدقيقة 66، عبر بارنز الذي تبادل الكرة مع فاردي قبل أن يتخلص من تياجو سيلفا ويسدد في الشباك.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بعد الفوز على فولهام..أرسنال يواصل صدارة الدوري الإنكليزي

اخر الاخبار

الأسد يقرر إنهاء خدمة الاحتياط بالجيش السوري

اخر الاخبار

بعد غياب لأربعة عقود .. الإيرانيات يعودن لحضور مباريات الدوري

اخر الاخبار

بعد توقيع إعلان “شراكة متجددة”.. ماكرون يغادر الجزائر

اخر الاخبار

رئيس البنك الدولي يحذر من ركود عالمي

اخبار العراق

عمليات ميسان تعلن جهوزية منفذ الشيب لاستقبال الزائرين من إيران

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد الفوز على فولهام..أرسنال يواصل صدارة الدوري الإنكليزي

اخر الاخبار

بعد غياب لأربعة عقود .. الإيرانيات يعودن لحضور مباريات الدوري

اخر الاخبار

رئيس البنك الدولي يحذر من ركود عالمي

اخبار العراق

عمليات ميسان تعلن جهوزية منفذ الشيب لاستقبال الزائرين من إيران

اخر الاخبار

بسبب أصولها السورية .. منع ملكة جمال بريطانيا من دخول امريكا

اخر الاخبار

الدوري الإنكليزي: فوز ثانٍ لمانشستر يونايتد بعد بداية متعثرة

اخر الاخبار

الدوري الإنكليزي: سترلينج ينقذ تشيلسي من فخ ليستر

اخر الاخبار

الدوري الإنكليزي: سترلينج ينقذ تشيلسي من فخ ليستر

اخبار العراق

شباب العراق يهزمون الإمارات في بطولة آسيا بالكرة الطائرة

اخر الاخبار

السيتي يحول تأخره بهدفين الى فوز على كريستال بالاس.. وهالاند يسجل الهاتريك

اخر الاخبار

الدوري الإنكليزي.. ليفربول يكتسح بورنموث بتسعة أهداف

اخبار العراق

صحفي يطالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إقرار حقه “الدستوري والقانوني”

اخبار العراق

انخفاض اعداد الصابئة في ميسان من 10 آلاف نسمة الى 1500

اخر الاخبار

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروّع!

اخر الاخبار

البوليساريو تتسبب بأزمة بين تونس والمغرب

اخر الاخبار

العاصمة الليبية  تنام على صدى الانفجارات واطلاق النار

اخر الاخبار

انطلاق منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك بالكرة الطائرة