الدوري الإنكليزي: سترلينج ينقذ تشيلسي من فخ ليستر

المستقلة/- استطاع نادي تشيلسي تحقيق فوز ثمين على حساب ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رحيم سترلينج هدفي تشيلسي في الدقيقتين (47 و63)، فيما أحرز هارفي بارنز هدف ليستر سيتي الوحيد في الدقيقة (66).

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 7 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز التاسع عسر “قبل الأخير”.

وشهدت الدقيقة 28 نقطة تحول في اللقاء، عندما حصل جالاجر على بطاقة صفراء ثانية له في اللقاء، بعد عرقلته بارنز، ليخرج من الملعب مطرودا.

وتمكن تشيلسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 47، عندما تلقى سترلينج تمريرة من كوكوريا، قبل أن يسدد كرة فوق الحارس وارد لتتهادى في الشباك.

وعلى عكس المجريات، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه عن طريق سترلينج أيضا، بعد عرضية أمام المرمى أرسلها له جيمس في الدقيقة 63.

وجاء الرد سريعا من ليستر في الدقيقة 66، عبر بارنز الذي تبادل الكرة مع فاردي قبل أن يتخلص من تياجو سيلفا ويسدد في الشباك.