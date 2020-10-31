الدوري الإسباني.. برشلونة يتعثر أمام ألافيس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سقط برشلونة في فخ التعادل بهدف لمثله مع مضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل لويس ريوخا هدف ألافيس في الدقيقة 31، فيما أدرك أنطوان جريزمان التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط من 6 مباريات، ويحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق الأهداف على ألافيس في المركز الـ13.

ويعاني برشلونة من تراجع النتائج في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث أن الفريق الكتالوني فاز مرتين فقط، فيما تعادل مرتين وخسر مرتين أيضا.

جدير بالذكر أن برشلونة له مباراتين مؤجلتين أمام كل من إلتشي وأتلتيك بلباو في أول جولتين من الدوري الإسباني.