الدوام في الجامعات : يوم واحد تفاعليا والكترونيا لباقي ايام الاسبوع

المستقلة / – أقرَّت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعدم حصول موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فتح الأقسام الداخلية لطلبة الكليات من المحافظات خلال العام الدراسي المقبل، حفاظا على سلامتهم.

ووصف عضو المفوضية الدكتور انس العزاوي بتصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بتحديد موعد للبدء بالعام الدراسي الجديد بأنه مبادرة جيدة بعد ان كان هناك تنسيق بين اللجنة ووزارتي التربية والتعليم بشأن هذا الموضوع، مشيرا الى ان التعليمات نصت على ان يكون الدوام ليوم واحد بالاسبوع تفاعليا ويكون الكترونيا لباقي الايام، اضافة الى المزج بين التعليم عن بعد والدراسة الاكاديمية بالنسبة للكليات، معربا عن امله بالمزيد من الاجراءات الصحية التي تتبناها وزارة الصحة لترافق العملية التربوية والعودة السريعة الى مقاعد الدراسة.

وكانت لجنة الصحة والسلامة الوطنية قد اعلنت يوم 29 تشرين الثاني المقبل موعد بداية العام الدراسي 2020 – 2021، وتعليق عطلة يوم السبت على ان يكون الدوام ستة ايام في الاسبوع، وتقليص المناهج الدراسية والدوام بالانتساب.

الى ذلك افصح مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان بالبصرة في بيان تلقته “الصباح” امس، انه “وبعد اجراء المسوحات لمعظم مدارس المحافظة التي يشكل الدوام الثلاثي نسبة كبيرة منها، تبين له تقادم البنى التحتية لنسبة كبيرة منها، واهمها عدم توفر المياه والمرفقات الصحية التي تحتوي على شروط

السلامة».

واضاف انه “ومع وجود تعليمات بضرورة التباعد وتواجد لا يزيد على 15 طالبا في غرفة الدراسة ولايام محددة، عليه يرى المكتب ان هذه التعليمات القريبة من الحالة المثالية لا تنطبق على اكثر من 70 بالمئة من مدارس المحافظة وتنطبق بنفس النسبة او اعلى على التعليم

الاهلي».

واردف البيان، “من الواجب القانوني والانساني فإن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان يطالب الحكومة المركزية عبر وزارتي التربية والصحة والحكومة المحلية عبر دائرتي التربية والصحة لتحمل مسؤولياتها امام افراد المجتمع بتوضيح الاليات التي سيتم اتخاذها مع استمرار تفشي وباء كورونا”، محذرا من “ترك الامور على حالها لانها ستكون بيئة جيدة لتفشي الوباء وسيكون الطلبة الضحية والوسيط الناقل للوباء».