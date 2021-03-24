الدهلكي يطالب بتصحيح الوضع الانتخابي لنازحي جرف الصخر في السليمانية

المستقلة/- دعا النائب رعد الدهلكي  مفوضية الانتخابات الى تصحيح الوضع الانتخابي لنازحي منطقة جرف الصخر في محافظة السليمانية وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري والانتخابي.

وقال الدهلكي ان هناك ما يقارب من أربعة الاف ناخب من ناحية جرف الصخر تم تحويل بطاقاتهم الانتخابية لصالح محافظة السليمانية اثناء تحديثهم في الانتخابات الماضية، كونهم نازحين.

وأشار الى ان هذا الامر سيحرمهم من الادلاء بأصواتهم لصالح منطقتهم الانتخابية شمالي بابل ، منوها الى انهم انتخبوا عام 2014 لصالح محافظة بابل.

وشدد على ان هذا الامر يخالف المادة (18) من قانون انتخابات مجلس النواب الذي الزم المفوضية العليا للانتخابات بتحديث وحصر النازحين في مناطق سكناهم.

وطالب الدهلكي المفوضية بالتدخل العاجل و”تصحيح هذا الخطا وإعادة التصويت لهم لصالح دوائرهم الانتخابية الاصلية”، وبما يضمن حقهم الدستوري والقانوني في الانتخاب واختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.

 

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