الدليمي : مشاريع الانبار ستحرك الاقتصاد وتقضي على البطالة

المستقلة / – اكدَ محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي ان المشاريع التي تنفذها المحافظة تهدف الى تحريك عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة.

وشارك المحافظ مع عدد من رؤساء الدوائر والشركات والمنظمات العاملة في ندوة حوارية بالمحافظة بعنوان (تحديات سوق العمل وكيفية تعزيز التواصل بين مراكز التدريب المهني والقطاع العام والخاص) برعاية منظمة الخدمة الجامعية العالمية الكندية.

وتم خلال الندوة استعراض مخرجات برنامج دعم إعادة الاعمار في العراق من خلال التنمية والنمو والتشغيل ودور مركز التدريب المهني في اقامة الورش التدريبية بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وقال المحافظ في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان “المشاريع التي تنفذها المحافظة سيكون لها دور كبير في القضاء على البطالة وتشغيل الايدي العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد في محافظة الانبار”، كاشفا عن “الاتفاق مع اصحاب الشركات والمقاولين لغرض تقديم الدعم لمركز التدريب المهني في الرمادي الذي تخرج منه 900 طالب وطالبة حصلوا على خبرة في مجال سوق العمل».

واضاف، “سيتم ارسال خريجي جامعة الانبار الى تلك المراكز من اجل اكتساب الخبرة».

من جانبه، اوضح مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، ايمن عباس اسود، في تصريح لصحيفة ”الصباح”، أن “جميع المحافظات لديها مراكز للتدريب المهني مرتبطة بشكل فني بدائرة العمل والشؤون الاجتماعية واداريا ترتبط بالمحافظة لذا كان للمحافظة دعم كبير لهذا المركز الذي نفذ 22 ورشة لتاهيل المتدربين واعطائهم الخبرة لدخول سوق العمل”.