الدفاع تنصب جسرا عائما على نهر الفرات بين المسيب وكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن “الملاكات الهندسية التابعة للوزارة أكملت نصب الجسر العائم  على نهر الفرات بين قضاء المسيب محافظة بابل شمال محافظة كربلاء لمعالجة الاختناقات المرورية لزائري الاربعينية .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب افتتاح الجسر العائم بحضور محافظ بابل علي وعد علاوي وقادة عمليات كربلاء و شرطة كربلاء  و شرطة بابل ، إن “هذا الجسر العائم سيسهم بشكل كبير بسهولة انسيابية حركة الزائرين والعجلات على حد سواء ومعالجة الاختناقات المرورية وتزاحم الزائرين عند هذه المنطقة “.

وأوضح إن “التعاون والتنسيق ما بين كربلاء المقدسة والمحافظات المجاورة له دور كبير وفاعل في تقديم افضل الخدمات الى الزائرين وهذا ما نصبو ونعمل من اجله “.

واشاد في الوقت نفسه ” بدور وزارة الدفاع في تقديم الدعم والاسناد الى المحافظات سواء كربلاء المقدسة او المحافظات الاخرى “.

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